“Kontrolsüz ve denetimsiz nüfusun en ağır bedelini çocuklar ödüyor”

Yabancı uyruklu bir öğrencinin karne günü okulun ikinci katından atlayarak yaralanmasının ardından Avukat Aslı Murat da yaşanan olaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Murat, olayın yalnızca bir karne meselesi ya da bireysel bir vaka olarak görülemeyeceğini belirterek, yıllardır görmezden gelinen yapısal sorunların bir sonucu olduğunu söyledi.

Murat, yaklaşık bir buçuk yıl önce kaleme aldığı bir yazıda, Türkçe bilmediği ve ailesi kurs ücretini karşılayamadığı için okula gidemeyen 14 yaşındaki bir çocuk işçinin hikâyesini anlattığını hatırlattı. Bugün ise benzer bir sorunun farklı bir boyutuyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Murat, karne günü okulun ikinci katından atlayan öğrencinin yalnızca yabancı dil dersinden başarılı olduğuna ilişkin bilgilerin kamuoyuna yansıdığını kaydetti.

“Çocukları hazırlıksız şekilde sistemin içine bırakıyoruz”

Türkçe bilmeyen çocukların yeterli hazırlık yapılmadan eğitim sistemine dahil edildiğini belirten Murat, dil desteği, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet mekanizmalarının yetersiz kaldığını söyledi.

“Sonra da başarısız olduklarında, uyum sağlayamadıklarında ya da sessizce görünmez hale geldiklerinde şaşırıyoruz” diyen Murat, kontrolsüz ve denetimsiz nüfus hareketlerinin en ağır bedelini çocukların ödediğini ifade etti.

“Bu çocuklar buraya kendi tercihleriyle gelmedi”

Yabancı uyruklu çocukların eğitim hakkına erişme, anlaşılma, korunma ve ruh sağlığı desteği alma haklarının bulunduğunu vurgulayan Murat, bu çocukların Kıbrıs’ın kuzeyine kendi tercihleriyle gelmediğini söyledi.

Murat, “Bir çocuğun karne aldığı gün kendisini okulun ikinci katından aşağıya atacak noktaya gelmesi sistemin başarısızlığıdır. Devletin o çocuğu sisteme entegre edememesinin ve ona aile desteği verememesinin sonucudur” ifadelerini kullandı.

“Artık somut adımlar atılmalı”

Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Murat, Türkçe destek programları, psikolojik destek mekanizmaları ve risk altındaki çocukların düzenli takibine yönelik somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Murat, “Her gecikilen gün başka bir çocuğun sessizce sistemin altında kalmasına neden oluyor. Artık yeter” dedi.