Kontrolden çıkan araç önce ağaca, ardından MOBESE diğerine çarpıp durdu

Lefkoşa'da Durmuş Özbengisu, yönetimindeki TRL 612 plakalı aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, önce çam ağacına daha sonra da MOBESE direğine çarptıktan sonra durabildi.

Polisin açıklamasına göre, saat 13.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.