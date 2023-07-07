Konteynır içinde 3 bin kilo gülme gazı ele geçirildi

Kıbrıs Gümrük Dairesi yetkilileri, Limasol Limanı'na deniz yoluyla gelen bir konteynır içerisinde 3 bin kilogram gülme gazı (azot oksit) ele geçirdi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Gümrük Dairesi memurları ve polis tarafından yapılan operasyonda, Limasol Limanı'nda bir depo alanında bulunan bir konteynır içerisinde, 24 metal şişede muhafaza edilen 3 bin kilogram gülme gazı ele geçirildiğini yazdı.

Gazete, konteynırın 34 yaşındaki bir şahsa ait olduğunu belirtirken soruşturmanın sürdüğünü aktardı.