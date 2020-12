Konteynerde karantina

Devrim DEMİR

‘Mevsimlik işçi’ adı altında 14 Aralık’ta ülkeye getirilen 32 kişi Kalkanlı'da ormanlık alanda kurulan çadırlarda ve konteynerlerde "karantinada" tutuluyor. İşçilerin karantinada kaldığı söylenirken bir yandan da yanan bölgede çalıştırıldığı belirtiliyor.

Mayıs ayında Kalkanlı bölgesinde meydana gelen orman yangını sonrası yanık sahanın temizlenmesi için Orman Dairesi’nin açtığı ihaleyi kazanan firmanın Türkiye’den getirdiği işçileri gemiden alarak Kalkanlı’daki ormanlık alana yerleştirdi.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, dairenin yanık sahanın temizlenmesi için ihaleye çıktığını, kazanan firmanın da işçi getirdiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Karzaoğlu, ülkeye gelen işçilerin ihale kapsamında 40 ile 75 günlüğüne geldiğini, kaldıkları bölgenin ise "Sağlık Bakanlığı onaylı" olduğunu söyledi.

“Gemiyle geldik, burada karantinadayız”

YENİDÜZEN 32 işçinin kaldığı ormanlık alana gitti, durumu yerinde gözlemledi. Konteynerler içinde yapılan ranzalarda yattıkları izlenen işçilerin bir kısmı dün yine yanık sahada iş başındaydı.

‘Karantina’ olarak adlandırdıkları alanda bulunan bazı işçiler ise bölgenin görüntülenmesine tepki gösterdi.

Gemi ile adaya geldiklerini, yattıkları, yemek yedikleri yerin ise "karantina" olduğunu ifade eden işçiler, “Burası yatıp kalktığımız yer. Gemiyle geldik, firma bize burayı gösterdi, hem işimize gidiyoruz hem de karantinadayız” dedi.

Konteynır içinde kalıyorlar… Güzelyurt Polis Müdürlüğü denetliyor iddiası…

İşçilerin, ısınmak için odun sobası kullandığı gözlemlenirken, yine yemek yedikleri ve mutfak olarak kullandıkları konteynerlerde topluca zaman geçiyorlar.

İşçilere elektrik ve su sağlanırken, "karantina koşullarını" ihlal etmemeleri için Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından denetlendikleri öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı “Halka temas etmediler”

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Önderol, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Kalkanlı bölgesinde ormanlık alana çalışmak için Türkiye’den getirilen işçilerin limanda PCR testlerinin yapılıp kimseyle temas etmeden Konteynerlere getirildiklerini söyledi.

Önderol, işçilerin yapılan testlerinin negatif çıktığını karantina süreçlerinde halka temas etmediklerini ifade ederek “İşçiler halka temas etmedi. Gerekli tedbirler alındı, ormanlık alandaki işçiler sadece iş için kaldıkları yerden çıkıyor” dedi.

Karzaoğlu: “Karantina şartlarını kabul ederek geldiler”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Karzaoğlu, Mayıs ayında yaşanan Kalkanlı Ormanı yangın sonrası yanık sahanın temizlenmesi için ihaleye çıkıldığını söyledi. İhaleyi kazanan firmanın Türkiye’den işçi getireceği bilgisini aldıklarını ifade eden Karzaoğlu, işçilerin kalacakları yerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiğini söyledi.

Karzaoğlu, “İşçilerin kalacakları yer Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendi. 14 Aralık tarihinde yasal yollardan ülkeye giriş yapan işçiler, kalacakları noktada ülkedeki karantina koşullarını kabul ederek geldi” dedi.

“Testleri yapıldı, Orman Dairesi olarak kontrolleri yaptık”

Karzaoğlu, işçilerin 40 ile 75 gün arası ihale kapsamında geldiğini testlerinin usule uygun yapıldığını yaşanan salgının yoğunluğu nedeniyle ikinci testlerinin de yılbaşı sonrası yapılacağını ifade etti.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile iletişim halinde olduklarını da kaydeden Karzaoğlu, işçilerin karantina kuralları çerçevesinde ormanda kesim işine başladıklarını söyledi.

“Her şey yasaldır, hiçbir noksanlık yok”

İhaleyi alan şirket sahibi Kamuran Ender, yasal olmayan hiçbir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

“Biz gereken ne varsa hepsini de yaptık, hem iş hem de sağlık açısından çok zor bir süreç. Bu sorumluluğu üstlendik” diyen Ender, gerek işçilerin kaldığı yer ile ilgili gerekse de süreçle iligli hiçbir sıkıntının olmadığını kaydetti.

Ender şu açıklamalarda bulundu:

“Her şey yasaldır. Orada çalışan insanların testleri de iki kez yapıldı. Kayıtları Sağlık Bakanlığı’nda Orman Dairesi’nde. Her şeyi kayıtlıdır, yasal olmayan bir şey yoktur. Yerlerini Sağlık Bakanlığı’ndan gelip gördüler. Her şeyimiz açıktır. İşçilerin elektrikleri de, yıkanma yerleri de, hijyen malzemeleri de var. Hiçbir problem yok… Her şey devletin kontrollünde. Biz gereken ne lazımsa yaptık. Hem sağlık açısından hem çalışma açısından. Hem iş açısından hem de sağlık açısından zor bir süreç. Ben bu yükün altına girdim. Aciliyet açısından bunu biz önerdik. Oradaki işçiler asfalta dahi çıkmadı 10 gündür. Hepsi dağın üzerinde odun kesiyorlar.”