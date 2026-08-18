Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında KKTC’de üniversitelerine ayrılan 18 bin 13 kontenjanın 11 bin 555’inin dolduğuğunu belirterek, genel doluluk oranının yüzde 64,15 olduğu açıkladı.

YÖDAK, 2026- YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KKTC’de yükseköğretim kurumlarının YKS kapsamındaki kontenjan ve yerleşme verilerini değerlendirdi.

YÖDAK’tan yapılan açıkamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verileri doğrultusunda, 2026-YKS kapsamında KKTC’deki üniversitelerin örgün programları için 18 bin 13 kontenjan ayrıldığı, bunların 11 bin 555’inin dolduğu kaydedildi. KKTC yükseköğretim kurumlarının genel doluluk oranının yüzde 64,15 olduğu belirtildi.

Kontenjanlar yüzde 5,85 arttı, yerleşen aday sayısı yüzde 0,28 azaldı

Açıklamada, 2025-YKS verileriyle karşılaştırıldığında, KKTC üniversitelerinin 2026-YKS kapsamındaki örgün program kontenjanlarında “önemli bir artış” yaşandığı belirtildi.

2025’te 17 bin 017 olan kontenjan sayısının, 2026’da 18 bin 13’e yükselerek 996 kontenjanlık (yüzde 5,85) artış gösterdiği ifade edildi. Buna karşılık, üniversitelere yerleşen aday sayısının 2025’te 11 bin 587 iken 2026’da 11 bin 555 olarak gerçekleştiği ve 32 adaylık (yüzde 0,28) çok sınırlı bir azalma ile aynı seviyede kaldığı belirtildi. Bu değişimin sonucunda, 2025’te yüzde 68,09 olan genel doluluk oranının 2026’da yüzde 64,15 olarak gerçekleştiği kayedildi.

YÖDAK, söz konusu verilerin, YKS kılavuzunda KKTC yükseköğretimine ayrılan kontenjan kapasitesinin artırıldığını ancak gerçekleşen öğrenci talebinin aynı oranda artmadığını gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, YÖDAK’ın önerisiyle öncelikli alanlarda (yapay zeka, bilişim) 20 yeni program YÖK tarafından onaylanarak bu yıl ilk kez kılavuza girdiği belirtildi. Doluluk oranının yüksek olduğu başlıca programların ise fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıp, diş hekimliği, eczacılık, psikoloji, beslenme ve diyetetik, hemşirelik, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, iç mimarlık ve çevre tasarımı olduğu belirtildi.

Öğrenci tercihlerinde üniversiteler arasındaki yoğunlaşma dikkat çekiyor

2026-YKS kapsamında KKTC’de en fazla adayın yerleştiği ilk üç üniversitenin Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) olduğu belirtildi.

LAÜ’de 3 bin 450 kontenjanın 2 bin 545’i YDÜ’de 3 bin 652 kontenjanın 2 bin 425’i, DAÜ’de ise 3 bin 618 kontenjanın 2 bin 235’I doldu. Doluluk oranları LAÜ’de yüzde 73,77, YDÜ’de yüzde 66,40 ve DAÜ’de yüzde 61,77 oldu.

Bu üç üniversiteye yerleşen toplam 7 bin 205 adayın KKTC üniversitelerine YKS yoluyla yerleşen 11 bin 555 adayın yaklaşık yüzde 62,35’ini oluşturduğu kayedildi.

Açıklamada, bu tablonun, KKTC yükseköğretiminde öğrenci tercihlerinin belirli üniversitelerde yoğunlaşmaya devam ettiğini ortaya koyarken, üniversitelerin akademik kalite, program çeşitliliği, uluslararasılaşma, öğrenci hizmetleri, kampüs olanakları ve mezun istihdamı gibi alanlarda rekabet güçlerini daha da geliştirmelerinin önemini ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.

Veriler KKTC yükseköğretiminin geleceğine ilişkin önemli göstergeler sunuyor

YÖDAK açıklamasında, 2026-YKS sonuçlarının yalnızca kontenjan ve doluluk oranlarını değil, KKTC yükseköğretim sisteminin öğrenci tercihleri karşısındaki konumunu da ortaya koyduğu belirtilerek şunlar kayedildi:

“Kontenjanların bir önceki yıla göre artmasına rağmen toplam yerleşen aday sayısı ve doluluk oranı; kontenjan planlaması, program çeşitliliği, öğrenci çekme politikaları, kalite güvencesi, uluslararasılaşma ve yükseköğretimde sürdürülebilirlik başlıklarının birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

YÖDAK açısından bu veriler, KKTC yükseköğretim sisteminin yalnızca mevcut öğrenci sayıları üzerinden değil; program bazında talep, doluluk oranları, akademik kalite, akreditasyon durumu, öğrenci memnuniyeti ve uluslararası öğrenci hareketliliği gibi çok boyutlu göstergeler üzerinden izlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.”

YÖDAK: “Veriler yükseköğretim planlamasında yol gösterici olacak”

YÖDAK’ın, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarını KKTC yükseköğretiminin mevcut durumunu ve gelecekteki gelişim alanlarını değerlendirmek açısından önemli bir veri kaynağı olarak ele aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Önümüzdeki dönemde YKS sonuçlarının üniversite, fakülte, bölüm ve program bazında daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi; öğrenci tercihlerindeki değişimlerin izlenmesi ve elde edilen bulguların KKTC yükseköğretiminin kalite ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yükseköğretim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. YÖDAK olarak temel hedefimiz; KKTC yükseköğretim sisteminin kalite güvencesini güçlendiren, öğrenci odaklı, rekabetçi, sürdürülebilir ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir yapıya ulaşmasına katkı sağlamaktır.”