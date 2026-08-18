Bahçeler- Boğaz kavşakları arasındaki kesim yarından itibaren yeni yol güzergâhına aktarılacak

KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yapımına devam edilen İskele - Çayırova ana yolunun, Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasında bulunan kesiminde, yarından itibaren trafik akışının yeni yapılan yol güzergâhına aktarılacağı açıklandı.

Karayolları Dairesinden yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.