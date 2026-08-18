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Dikkat! Elektrik kesintisi

Dikkat! Elektrik kesintisi

Erülkü Süpermarket çevresinde bugün saat 23.00-02.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün saat 23.00 ile yarın saat 02.00 arasında Erülkü Süpermarket çevresine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, söz konusu kesintinin Erülkü Süpermarket’te gerçekleştirilecek jeneratör montajı nedeniyle yapılacağı belirtildi.

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