Dikkat! Elektrik kesintisi
Erülkü Süpermarket çevresinde bugün saat 23.00-02.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün saat 23.00 ile yarın saat 02.00 arasında Erülkü Süpermarket çevresine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, söz konusu kesintinin Erülkü Süpermarket’te gerçekleştirilecek jeneratör montajı nedeniyle yapılacağı belirtildi.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi