“Çocuklarımızın güvenliği taşeronun insafına bırakılamaz”

HÜR-İŞ ve KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bir okulda 17 yaşındaki öğrenciye cinsel saldırıda bulunan hademenin dört yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından okullardaki taşeron sistemini eleştirdi. Okullarda görev yapacak personelin devlet tarafından doğrudan istihdam edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirten Serdaroğlu, “Çocuklarımızın güvenliği ihale konusu yapılamaz” dedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu olayın çocukların okullardaki güvenliği konusunda ciddi bir sorumluluğu bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek, çocukların güvenliği üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan olayın KAMU-İŞ'in yıllardır yaptığı uyarıların önemini de ortaya koyduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Hademeler sadece temizlik görevlisi değildir” dedi.

“Hademelik sıradan bir hizmet alımı olarak görülemez”

Okullarda görev yapan hademelerin öğrencilerin gün içerisinde en fazla temas ettiği çalışanlar arasında bulunduğuna işaret eden Serdaroğlu, bu personelin öğrencilerin güvenliği, huzuru ve korunması açısından önemli bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

“Hademelik sıradan bir hizmet alımı olarak görülemez” diyen Serdaroğlu, bu görevde çalışacak kişilerin çocukların güvenliği gözetilerek büyük bir titizlikle seçilmesi gerektiğini kaydetti.

KAMU-İŞ olarak yıllardır okullardaki taşeron hizmetlerinden vazgeçilmesini talep ettiklerini belirten Serdaroğlu, hademelerin doğrudan devlet eliyle istihdam edilmesi ve devlet tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Özgeçmişleri, sicilleri ve geçmişleri araştırılmalı”

Okullarda çalışacak personelin işe alınmasında yalnızca “ihaleyi kazanan şirketin personeli” anlayışıyla hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, çocuklarla aynı ortamda bulunacak kişilerin özgeçmişlerinin, sicillerinin ve geçmişlerinin devlet tarafından araştırılması gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu, gerekli güvenlik ve uygunluk kontrollerinin yapılması ve sorumluluğun doğrudan devlet tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin okullardaki hizmetleri taşeron sistemiyle çeşitli şirketlere devretmeye devam ettiğini söyleyen Serdaroğlu, “Devletin asli sorumluluklarından biri olan çocuklarımızın güvenliği, ihale dosyalarının ve taşeron şirketlerin insafına bırakılamaz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız ticari bir hizmet kalemi değildir”

Serdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımız ticari bir hizmet kalemi değildir. Okullarımız kâr amacıyla işletilecek işyerleri değildir. Çocuklarımızın güvenliği ihale konusu yapılamaz.”

Yaşanan olay üzerinden herhangi bir kişi veya kurumu peşinen suçlama niyetinde olmadıklarını belirten Serdaroğlu, buna karşın mevcut sistemin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Bir okulda çocuklarla doğrudan temas eden personelin seçimi, denetimi ve sorumluluğunda devlet kontrolünün önemine işaret eden Serdaroğlu, devletin kontrolü güçlendikçe çocukların güvenliğinin de güçleneceğini kaydetti.

“Sistemi yeniden ele alın”

Hükümeti göreve çağıran Serdaroğlu, okullardaki hademe ve benzeri hizmetlerin taşeron şirketler aracılığıyla değil, devlet tarafından doğrudan istihdam ve etkin denetim sistemiyle yürütülmesini talep etti.

Personel alımlarında gerekli geçmiş araştırmalarının yapılmasını isteyen Serdaroğlu, çocuklarla çalışan tüm personel için daha sıkı denetim mekanizmaları oluşturulması ve okullardaki güvenlik sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

“Siyasi ve idari sorumluluktan kaçamazlar”

Yaşananların ardından sorumluluğun yalnızca taşeron şirkete yüklenemeyeceğini ifade eden Serdaroğlu, “Sorumluluktan kaçmak ve ‘biz sadece ihaleyi yaptık’ demek kabul edilemez” dedi.

Serdaroğlu, “İhaleyi yapan hükümettir. İhale sürecini yürüten devlet kurumlarıdır. Bu sistemi yıllardır savunan siyasi anlayıştır. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçların siyasi ve idari sorumluluğundan da kaçamazlar” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Çocuklarımızın güvenliği taşeronun insafına bırakılamaz. Devlet, çocuklarımızın bulunduğu her okulda sorumluluğu bizzat üstlenmeli; çalışanını kendisi seçmeli, kendisi denetlemeli ve gerektiğinde hesabını kendisi vermelidir. Söz konusu olan çocuklarımızın güvenliğidir.”