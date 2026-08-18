DAÜ ile ADA-KOOP arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi (ADA-KOOP) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, cuma günü DAÜ Rektörlük Binası’nda düzenlenen törende protokole DAÜ Rektörü Hasan Kılıç ile ADA-KOOP Başkanı Bilge Kanlı imza koydu.

Protokole Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Osman M. Karatepe de şahit olarak imza attı.

Protokol kapsamında DAÜ ile ADA-KOOP’un bilgi, deneyim ve uzmanlıklarını bir araya getirerek topluma katkı sağlayacak ortak çalışmalar yürütmesi; özellikle kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda daha etkin rol üstlenmesine yönelik eğitim, proje ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Tarafların ayrıca birey, aile ve toplum düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması, kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan mesleki ayrımcılıkla karşılaşmalarına dikkat çekilmesi ve farklı istihdam alanlarında kadın temsilinin artırılması amacıyla ortak faaliyetler yürütmesi hedefleniyor.

Kılıç: “Çeşitli çalışmalar hayata geçirilecek”

DAÜ Rektörü Kılıç protkol imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin görevlerinin eğitim ve araştırmayla sınırlı olmadığını, topluma hizmet sorumluluğu da taşıdığını belirtti. ADA-KOOP ile imzalanan protokolün bu sorumluluğun örneklerinden biri olduğunu ifade eden Kılıç, kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüyle iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kılıç, iş birliği kapsamında eğitim projelerinden kurumsal desteğe kadar çeşitli çalışmaların hayata geçirileceğini belirterek, protokolün kadınların gelişimine katkı sağlayacak sürdürülebilir adımların başlangıcı olmasını temenni etti.

Kanlı: “Önemli bir kazanım olacak”

ADA-KOOP Başkanı Kanlı da özellikle Gazimağusa’daki kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılım sağlamalarının önem taşıdığını belirtti. Kadınların akademisyenlerden eğitim almaları, yeni iş birlikleri geliştirmeleri ve üretim süreçlerinde daha güçlü hale gelmelerinin önemli bir kazanım olacağını ifade eden Kanlı, süreçte kendilerine destek veren DAÜ Rektörlüğü ile akademisyenlere teşekkür etti.