Valizlerinden 119 karton sigara ve 880 paket tütün çıkan iki kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, dün yurt dışına çıkış yapacak olan iki şahsın valizlerinde toplam 119 karton sigara ile 880 paket tütün bulundu.

Polis basın bültenine göre, zanlı M.H.Z.(E-39) ile D.H.K.(E-31) Ercan Havalimanı’nda x-ray cihazından geçtikleri sırada eşyalarında kontrol yapıldı.

M.H.Z.’nin tasarrufunda bulunan valizde tespit edilen toplam 59 karton 5 paket sigara ile 440 paket 50 gramlık tütünü ve D.H.K.’nin tasarrufunda bulunan valizde tespit edilen yine 59 karton 5 paket sigara ile 440 paket 50 gramlık tütünü, ihraç izinleri olmadığı halde yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlendi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuk bulundu

Gazimağusa’da önceki gün kayıp olduğu bildirilen Parinaz Saremi Naeını (K-13) bulundu.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.

İki trafik kazası… İki yaralı, bir tutuklu

Girne-Alsancak Çevre Yolu ile Girne-Değirmenlik ana yolunda, dün, meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı, alkollü bir sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 182 miligram alkollü olan Igor Frunze ,(E-34) RT 813 plakalı araçla Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, bordür taşlarına çarpıp banket içerisinde durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Girne-Değirmenlik ana yolunda motosiklet kazası

Girne-Değirmenlik ana yolunda ise Cemil Oğur (E-26), ZG 594 plakalı motosikletle dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisine düştü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Bayram Yazlık (E-40), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sürücü kafa travması teşhisiyle beyin cerrahi servisinde ve yolcu ise acil serviste tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

Vadili'de bal üretimi için kullanılan kerpiç evde yangın

Vadili’de bir şahsa ait bal üretimi için kullanılan kerpiç evde çıkan yangın, zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın, polis, itfaiye ile Mesarya Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, bal üretiminde kullanılan muhtelif eşyalar ile ambarın asma tavanı ve mertekleri yandı.

Soruşturma devam ediyor.

İskele’de uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişi tutuklandı

İskele’de, dün, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dört kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından M.A.R.C.(E-34), K.C.C.E-38) ve J.D.C’nin (E-34) evinde ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldı.

Aramalarda, bir gram kokain ile dokuz gram hintkeneviri, içlerinde tütünle karışık hintkeneviri olan ucu yanık sarma sigara, 2 uyuşturucu hap ve öğütücü bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

İskele’de bir site içerisinde ise polis tarafından şüpheli olarak görülen G.I.U’nun (E-26) üzerinde ve akabinde evinde arama yapıldı. Aramalarda, zanlının tasarrufunda 42 gram hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü bulundu. G.I.U tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.