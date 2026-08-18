“Tahminlerle değil, gerçek verilerle yöneteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Başbakan Ünal Üstel’in ülke nüfusunun “500 bin civarında” olduğuna yönelik açıklamasını eleştirerek, nüfusun net olarak bilinmemesinin ekonomik planlamadan sağlık ve eğitime, altyapıdan bütçeye kadar birçok alanda sağlıklı planlama yapılmasını engellediğini belirtti.

Barçın, CTP’nin göreve gelmesi halinde ilk icraatlarının kapsamlı bir nüfus sayımı yapmak olacağını açıkladı.

Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üstel’in nüfusa ilişkin “500 bin civarında” ifadesinin ülkenin tahminlerle yönetildiğinin göstergesi olduğunu öne sürdü.

Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu’nun projeksiyonuna göre 2024 yıl sonu nüfusunun 489 bin 308 olarak öngörüldüğüne işaret eden Barçın, buna rağmen iktidarın nüfusa ilişkin net bir rakam ortaya koyamadığını kaydetti.

“Sayılmayan, bilinmeyen nüfusla ekonomik planlama yapılamaz”

Nüfus verilerinin ekonomik ve sosyal politikaların belirlenmesindeki önemine dikkat çeken Barçın, “Gerçekler çok açıktır. Sayılmayan, bilinmeyen bir nüfusla hiçbir ekonomik planlama yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Nüfusun net olarak bilinmemesi halinde kamu hizmetlerine yönelik hesaplamaların da sağlıklı yapılamayacağını belirten Barçın, “Sağlıkta, eğitimde, altyapıda ve bütçede yapılan her hesap afaki kalmaya mahkumdur” dedi.

Barçın, “Tahminlerle ülke yönetilmez; plansızlık sadece krizi derinleştirir” ifadelerini kullandı.

“İlk icraatımız kapsamlı nüfus sayımı olacak”

CTP’nin iktidara gelmesi halinde atacağı ilk adımlardan birinin nüfus sayımı olacağını açıklayan Barçın, şöyle devam etti:

“Bizim sözümüz nettir. Göreve geldiğimizde ilk icraatımız kapsamlı bir nüfus sayımı yapmak olacaktır. Ülkenin gerçek nüfusunu netleştirmeden ne ekonomiyi ne de geleceğimizi planlayamayız.”

Barçın, “Tahminlere dayalı bugünü kurtarma siyasetine son verecek; veriye, bilime ve planlı kalkınmaya dayalı bir düzeni mutlaka kuracağız” ifadelerini kullandı.