Konde: Yaşanan ilaç sıkıntısı, bir hafta içerisinde ortadan kalkacak

İlaç Eczacılı Dairesi Müdürü Serap Konde, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısı ile ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Konde, senelik ihalenin tamamlanması ile ülkeye ilaçların gelmeye başladığını belirterek, her gün 3 tır civarında malın ellerine ulaştığını söyledi.

Konde, ülkedeki ilaç eksikliğinin tamamen ihaleden kaynaklanan gecikmelerden dolayı yaşandığının da altını çizdi.

“İhale bittikten sonra imza aşamasında, ihalenin 4 de 1’inin kaldığı depomuz ihaleden vazgeçti. O yüzden de biz mecburen ikinci tekliflere geçmek zorunda kaldık. Bunların değerlendirilmesi tekrardan başka depolara verilmesi bir zaman aldı. Fakat diğer depolar kendilerine kalan ilaçların ilk günden itibaren imzaları attıktan sonra her gün bize mallarını getirmeye başladılar. Takdir edersiniz ki bu yıllık ihaledir ve bütün adaya biz dağıtım yapıyoruz. O yüzden de çok fazla miktarda ürün geliyor. Halen ilaç eksikliği varmış gibi görünüyor ama maalesef ürünler fazla olduğundan parti parti geliyor. En geç bir 10 gün yada bir hafta içinde tamamlanacak.”

Serap Konde, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de konuya büyük hassasiyet gösterip yakından takip ettiğini vurgulayarak, her gün gelen ilaçların listelerini, nerelere dağıtıldıklarını Bakan Pilli’ye ulaştırdıklarını kaydetti.

Bu yıl ellerinde olmayan nedenlerden dolayı ilaç sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Konde, Türkiye’de Şubat ayında yapılan ilaç fiyatlandırmasının da gecikmenin ana nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Konde, ilaçlar ellerine ulaştıkça sıkıntının da giderildiğini anlatarak, “Zaten ilaç eksikliği ihaleden dolayı olduğu zaman biz elimizden geldiğince piyasa alımları yaparak bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz” dedi, “Özellikle kurullu ilaçlar olan onkoloji ve MS gibi hastalıkların ilaçlarını hiç eksik etmemeye çalışıyoruz.”