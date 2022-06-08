Komitelerdeki değişlikler resmi gazetede

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitede başkan olarak görev yapan Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın bakan olması nedeniyle yerine Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Dilekçe ve Ombudsman Komitesinde üye olarak görev yapan Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler’in Bakan olması nedeniyle yerine İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Oluşturulan Dostluk Grubu Genel Kurulunda üye olarak görev yapan Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın bakan olması nedeniyle yerine Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Oluşturulan Dostluk Grubu Genel Kurulunda faal üye olarak görev yapan Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın bakan olması nedeniyle yerine Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu görevlendirildi.