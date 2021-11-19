Komite’den 23 Ocak’a oybirliği

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde erken seçim tarihi 23 Ocak olarak oybirliğiyle geçti.

TDP tarafından erken seçimin 6 Şubat’ta yapılması önerisi toplantıda gündeme getirilse de bu öneriye sıcak bakılmadı, komite 23 Ocak’ı oybirliğiyle onayladı.

Komite’den oybirliğiyle geçen 23 Ocak tarihi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp, onaylanması halinde kesinleşmiş olacak.