Komite üyeleri belirlendi

Meclis’in bugünkü toplantısında komitelerde görev alacak milletvekilleri de belirlendi.

Buna göre; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu, Hasan Küçük, Alişan Şan, CTP Milletvekilleri Fikri Toros ile Salahi Şahiner görev alacak.

Hukuk Siyasi işler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ise UBP Milletvekilleri Yasemi Öztürk, Fırtına Karanfil, Sadık Gardiyanoğlu ile CTP Milletvekilleri Ongun Talat ve Ürün Solyalı yer alacak.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Emrah Yeşilırmak, Ziya Öztürkler ile CTP Milletvekilleri Filiz Besim ve Devrim Barçın görev alacak.

Sayıştay Komitesi’nde ise UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Alişan Şan ve Emrah Yeşilırmak ile CTP Milletvekilleri Ceyhun Birinci ve Teberrüken Uluçay yer alacak.

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite üyeleri ise UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Hüseyin Çavuş ve Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekilleri Fide Kürşat ile Şifa Çolakoğlu yer alacak.

Öte yandan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde ise UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Hüseyin Çavuş ve Fırtına Karanfil, Ziya Öztürkler, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Salahi Şahiner ve Biray Hamzaoğulları görev alacak.