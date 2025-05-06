Komite oylama yaptı: Oyçokluğuyla 'ret'
YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre, güncel konuşmaların ardından okunacak olan rapor dün komitede oylandı. UBP'li vekiller dokunulmazlığın kaldırılmasına "ret" oyu kullanırken, CTP'li vekiller "kabul" oyu kullandı.
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Sahte Diploma soruşturması kapsamında Başsavcılık tarafından yargılanması talep edilen UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldirilmayacağını görüşen komitenin raporu bugün Mecliste okunacak.
YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre, güncel konuşmaların ardından okunacak olan rapor dün komitede oylandı. UBP'li vekiller dokunulmazlığın kaldırılmasına "ret" oyu kullanırken, CTP'li vekiller "kabul" oyu kullandı.
Komitede çoğunluğun UBP'li vekillerde olması nedeniyle karar "ret" olarak çıktı.
Kararın "ret" yönünde çıkması nedeniyle rapor Meclis Genel Kurulunda görüşülmeyecek ancak karara itiraz edilmesinin önü açılacak.
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Etiketler : meclis, komite, Emrah Yeşilırmak