"Komite diyor ki Coronadan ölme, evinde açlıktan öl"
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite'sinin tam kapanma açıklamasına ilk siyasi tepki YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'dan geldi.
A+A-
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite'sinin tam kapanma açıklamasına ilk siyasi tepki YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'dan geldi. Arıklı: "Üst Kurul diyor ki Coronadan ölme, evinde açlıktan öl" dedi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arıklı; "Üst Kurul dar gelirlilere demek istiyor ki;"Coronadan ölme, evinde açlıktan öl. Çünkü Coronadan ölürsen faturayı ben, açlıktan ölürsen faturayı Hükümet öder" yorumunda bulundu.
Bu haber toplam 494 defa okunmuştur
Etiketler : Erhan Arıklı