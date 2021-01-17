Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Komite diyor ki Coronadan ölme, evinde açlıktan öl"
"Komite diyor ki Coronadan ölme, evinde açlıktan öl"

"Komite diyor ki Coronadan ölme, evinde açlıktan öl"

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite'sinin tam kapanma açıklamasına ilk siyasi tepki YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'dan geldi.

A+A-

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite'sinin tam kapanma açıklamasına ilk siyasi tepki YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı'dan geldi. Arıklı: "Üst Kurul diyor ki Coronadan ölme, evinde açlıktan öl" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arıklı; "Üst Kurul dar gelirlilere demek istiyor ki;"Coronadan ölme, evinde açlıktan öl. Çünkü Coronadan ölürsen faturayı ben, açlıktan ölürsen faturayı Hükümet öder" yorumunda bulundu.

Bu haber toplam 494 defa okunmuştur
Etiketler :