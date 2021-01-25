Komisyonu ‘bayi’ belirliyor

Ayşe GÜLER

TC Milli Piyango bilet satış fiyatlarında yeni düzenlemeye gidildi.

Ülkede faaliyet gösteren 130 bilet bayisi, Piyangolar Birimi tarafından kendilerine verilen yüzde 7’lik komisyon bedelinin durdurulmasının ardından vatandaşlardan bilet satış fiyatı dışında ekstra ücret almaya başladı.

Buna göre, bayiler TC Milli Piyango bileti satın almak isteyen vatandaşlardan, kendi belirledikleri ekstra ‘hizmet bedeli’ talep ediyor.

Vatandaşlardan istenen miktar her bayiye göre değişiyor, ekstra ücretin 1 TL ile 2 TL arasında değiştiği ifade edilse de bu konuda belirlenen net bir rakam olmaması, Piyangolar Birimi tarafından denetlenmemesi de dikkat çekiyor.

Yeni düzenlemeyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, söz konusu durumun Türkiye’de Milli Piyango’nun özelleşmesinin ardından Başbakanlığa bağlı Piyangolar Birimi’ne verilen ‘komisyon oranı’ azaltılmasından kaynaklandığını söyledi.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Yıldızev:

“Hepsini tek tek nasıl kontrol edelim?”

Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, yeni uygulamanın yılbaşından itibaren yürürlükte olduğunu söyledi.

TC Milli Piyango İdaresi’ndeki yeni dönemle birlikte Piyangolar Birimi’ne ödenen komisyon bedellerinde gerileme yaşandığını kaydeden Yıldızev, bu durumdan dolayı da 130 biletçiye verdikleri yüzde 7’lik komisyon bedeli durdurduklarını belirtti.

Yıldızev, yaşananlar nedeniyle 130 bayinin bilet satış fiyatı üzerinden ekstra 1-2 TL ekstra ücret talep ettiğini dile getirdi.

Bu ücreti ödemek istemeyen vatandaşların Piyangolar Birimi ya da bağlı olduğu 7 şubeye gelerek, biletlerini alabileceğini kaydeden Yıldızev, özetle şunları söyledi:

“Şu anda TC’de Milli Piyango 10 yıllığına özel bir şirkete verildi. Türkiye bize yüzde 22 oranında komisyon veriyordu. Bu rakam önce yüzde 4.5’a geriledi. Sonra yüzde 10’a çıktı. Biz de yüzde 7 bayilere, yüzde 5 devlete komisyon veriyorduk. Yüzde 2’sini de ikramiye koyuyorduk. Komisyon bu rakamlara gerilediğinde nasıl ödeyecektik? O nedenle bayilere verilen komisyonu durdurduk. Onlar da emeklerinin karşılığı olarak 1-2 TL ekstra ücret alıyor. 130 bayi var, hepsini tek tek denetlemek çok zor.”