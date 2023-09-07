“Kolonların kesildiği tespit edildi savcılığın raporuna eklendi”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 5’inci toplantısını gerçekleştiren Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’ni ziyaret etti.

Toplantıda Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili Milletvekili Ongun Talat, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağı yer aldı.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye’de meydana gelen depremle ilgili olarak adli sürecin takibi ile ilgili oluşturdukları komite toplantılarının sürdüğünü söyledi.

Hasipoğlu, komitenin yaz dönemi içerisinde toplanmadığını ve bazı gelişmeleri beklediklerini ifade ederek, Şampiyon Melekler Derneği başkanının talebi ile son gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün toplandıklarını belirtti.

“Kolonların kesildiği savcılığın raporuna eklendi”

Hasipoğlu, “Komite olarak Türkiye’ye daha önce bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Hukuki süreç devam ediyor. Bizim komite olarak daha önce de arkadaşlarımızla görüştük. Bu yıl içerisinde en erken zamanda yeniden yeni atanan kişilerle gerek adli mercilerde gerek siyasi makamlarda görüşmeler yapmayı planlıyoruz. Dün itibari ile önemli bir gelişme oldu, İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki kolonla ilgili rapor savcılığa ulaştı. Ona ilişkin de bir tespit var. İTÜ’deki rapor kolonun kesilmesiyle ilgili bir inceleme talebiydi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gönderilen ise genel anlamla bir kusur raporuydu. Bu sabah yeni atanan savcı ile görüştüm dün itibari ile İTÜ raporunun dosyalarına girdiğini söyledi. Karadeniz Teknik raporunun da 10 gün içerisinde dosyaya gireceğini beklediklerini söyledi” dedi.

“İsias Otel’de cinayet işlendiğini hep söyledik”

Hasipoğlu konuşmasında, 7, 8 ve 9 numaralı demir örneklerinde kolonlarla ilgili bir kesilme gerçekleştiğinin bilgilerine geldiğini söyledi.

Hasipoğlu, “İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi’nin kolonun kesilip, kesilmediğine ilişkin raporu, dün itibari ile Adıyaman Savcılığı dosyasına girmiştir. Bu rapora göre, kolonların kesildiği tespit edilmiştir. İsias Otel’de cinayet işlendiğini hep söyledik. Raporu komite olarak da inceleyeceğiz. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” vurgusu yaptı…

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya:

“Dava daha yakından takip edilmeli”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise konuşmasında, aileler olarak avukatlarla ve mecliste kurulan komite ile bu davanın peşinde olduklarını tekrar vurguladı.

Karakaya, “Meclis’te kurulan bu komite davamızda çok önemli bir noktadır. Avukatlarımızla birlikte istişare yaparak, davamızın peşinde olduğumuzu onlar da vurguluyor. Aileler olarak hiçbir zaman bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz, elimizden geleni de yapacağız. Son yaşanan gelişmeler karşısında davamızın daha da yakından takip edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır” dedi.