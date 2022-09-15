Kokkina (Erenköy) barikatının açılması için görüşme

Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menalu, Kato Pirgo (Aşağı Pirgo), Pano Pirgo (Yukarı Pirgo), Mosfikiu ve Pomos muhtarlarıya dün bir görüşme gerçekleştirerek Kokkina (Erenköy) barikatının açılması konusunu ele aldı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Kato Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus yaptığı açıklamada, toplantının ana konusunun Erenköy barikatının geçişlere açılmasının yollarının bulunması olduğunu belirtti.

Kleanthus, müzakereci Menelau’nun, bölge muhtarlarının görüşlerini dinlediğini ve Erenköy barikatının açılmasının bölge haklı için olan önemini bildiğini belirterek, "Kıbrıs Rum liderliği olarak elinden geleni yapacağı" sözünü verdiğini belirtti.

Erenköy cebinin “Paşiamma ile Dillirga bölgesinin arasında yer aldığını ve 1964’ten beridir, iki bölge arasındaki sahil yolundan ulaşımı kestiğini" ifade eden Kleanthus, bölge halkının o zamandan beri ormanın içerisinden giden, çok virajlı, uzun ve tehlikeli bir yolu kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Kleanthus, Kıbrıs Rum tarafının birçok kez yaptığı çağrılara rağmen Kıbrıslı Türk makamlarının “Paşiammo-Pirgo” arasındaki sahil yolunun kullanımına izin vermediğini de sözlerine ekledi.