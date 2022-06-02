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Kocabaşoğlu’nun cenazesi Türkiye’ye gönderilecek

Kocabaşoğlu’nun cenazesi Türkiye’ye gönderilecek

Kocabaşoğlu’nun cenazesi bugün akşam saatlerinde Türkiye’ye gönderilip, orada toprağa verilecek.

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Arapköy’de dün kullandığı kepçe ile yapımı devam eden taş duvarın yıkılması sonucu araçla 6 metrelik devrilerek yaşamını yitiren 37 yaşındaki Mustafa Kocabaşoğlu’na bugün otopsi yapıldı.

Kocabaşoğlu’nun cenazesi bugün akşam saatlerinde Türkiye’ye gönderilip, orada toprağa verilecek.

 

Taş duvar yıkıldı, araçla 6 metre derinliğe devrildi: 37 yaşındaki Kocabaşoğlu yaşamını yitirdiTaş duvar yıkıldı, araçla 6 metre derinliğe devrildi: 37 yaşındaki Kocabaşoğlu yaşamını yitirdi

 

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