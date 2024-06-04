Klasiklerle Lefkoşa Surlariçi’nde turladılar, bisikletli yaşama dikkat çektiler

Murat OBENLER

Dünyada bisikletli yaşama dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü” başkent Lefkoşa’da da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Yıltan Taşçı Akademi işbirliğinde organize edilen klasik bisikletlerin sürüldüğü ve fotoğraflandığı ilginç bir etkinlikle kutlandı.



Klasik bisikletlerle bol bol poz verdiler

Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan bisiklet etkinliğinde Birliğe bağlı doktorlar Dr. Kenan Arifoğlu’nun “Kıbrıs’ın klasik bisikletleri” koleksiyonundan bisikletlere binerek polis eşliğinde Surlariçi’nin tarihi ve turistik mekanlarını takip eden bir güzergahta bisiklet sürmenin keyfini çıkardılar. Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde kurs gören fotoğrafçıların da bisikletlileri fotoğrafladığı etkinlik oldukça keyifli geçerken bisikletin günlük hayatta bir ulaşım aracı olarak kullanılması hakkındaki farkındalığın artmasına da katkıda bulundu.



Sergi için son 2 gün

Lefkoşa Sanat Merkezi(LESAM) M. Necati Özkan Sergi Salonu’nda açılan “Kıbrıs’ın klasik bisikletleri” sergisi 6 Haziran Perşembe saat 19.00’da kapanacak. Çok özel bir koleksiyon olan Kıbrıs’ın klasik bisikletlerini görmek isteyen bisikletseverler iki gün daha sergiyi gezebilecek.