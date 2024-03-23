Klasik yaylıları arasında dolaşan kaosa tanıklık etmek

Murat OBENLER

2019 yılında sanat, bilim ve felsefedeki disiplinlerarası kaos konsepti üzerine kurulan ve dinamizm, beceriklilik ve yeni ile deneysel yaklaşımları keşfetme tutkusunu ortaya koyan son derece rafine performanslarıyla uluslararası bir ün kazanan kemanda Susanne Schäffer, kemanda Eszter Kruchi ó, Viyolada Sara Marzadori ve çelloda Bas Jongen’den oluşan Kaos Yaylı Dörtlüsü bu kez de Kıbrısta Pharos Sanatlar Vakfı’nın kışlık mekanı Ayakkabı Fabrikası’nda sahne aldılar.



Ödüllü dörtlü Beethoven, Mozart ve Caroline Shaw'dan eserleri yorumladılar

ARD (2022), Bordeaux (2022), Haydn (2023), Bad Tölz (2023), Barták Budapest (2021) ve Premio V. E. Rimbotti (2020) gibi prestijli uluslararası yarışmalarda ödül kazanan ve kısa bir süre önce de BBC Radio 3 Yeni Nesil Sanatçısı 2023-2025 olarak seçilen dörtlü 22 Mart 2024 Cuma gecesi saat 20:30,’da Lefkoşa'daki Ayakkabı Fabrikası'nda Beethoven, Mozart ve Caroline Shaw'ın çalışmalarından oluşan çarpıcı bir programla Kıbrıstaki sanatseverlere muhteşem bir konser sundular. Avusturya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği’nin desteklediği konseri Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi de izlerken adanın dört bir yanından farklı milletlerden müzikseverlerin konsere büyük ilgi göstermesi de dikkat çekti.



Uzun alkışlara bis ile karşılık verdiler

Wolfgang Amadeus Mozart’ın Yaylı Dörtlüsü No.22 B-bemol major, K. 589 (1790),Caroline Shaw’ın Kamera arkası (2011) - Kıbrıs Prömiyeri, Ludwig van Beethoven’in Telli Dörtlüsü No.14 C-sharp minör, Op.131 (1826) eserlerini başarılı bir şekilde seslendiren dörtlü büyük beğeni kazanırken uzun süren alkışlara Mendelson’dan bir parça ile bis yaparak cevap verdiler.



Agata Zubel (soprano) & Chae-Um Kim (piano) Song Recital’i 28 Martta

Vakfın bir sonraki etkinliği 28 Mart günü saat 20:30’da Lefkoşa’daki Ayakkabı Fabrikası’nda yer alacak Agata Zubel (soprano) & Chae-Um Kim (piano) sahne alacağı Song Recital olacak.