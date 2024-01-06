“KKTC‘nin tanık olarak katılması hukuken uygun değil”

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen İsias Otel Davası’nın dördüncü gününde, sanıkların ardından, sanık avukatları konuştu.

Otel sahibi Ahmet Bozkurt’un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatı Celal Nuri Demirtürk, müvekkilinin imar affı başvurusunda bulunmasının, onu sorumlu olarak göstermediğini iddia etti.

Avukat Demirtürk, “Ahmet Bozkurt’un savunmalarına yürekten inandığını” söyledi.

“Müvekkillerin duyguları hukukun önüne geçmesin” diyen sanık avukatı, “Meslektaşlarımızın mahkemeye karşı tavırları bizi üzmüştür” dedi.

Demirtürk, Mehmet Fatih Bozkurt’un, otelin anonim şirket ortağı olduğunu ve babasının adına imar barışı için müracaat etmiş olmasının, bunun sorumluluğunu getirmediğini iddia ederek, sanığın tahliyesini talep etti.

Demirtürk, “KKTC‘nin tanık olarak katılma talebini kabul etmiyoruz bu hukuken de uygun değildir” şeklinde konuştu.