‘KKTC’nin ilanının 39’uncu yılı kutlanıyor…

‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 39'uncu yılı ülkenin birçok yerinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Lefkoşa’da ilk tören Şehitler Anıtı’nda düzenlendi. Törene Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bazı kurum ve dernek temsilcileri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.

Akabinde günün çeşitli saatlerinde, ülkenin farklı bölgelerinde tören ve etkinlikler düzenlendi. Gün boyu günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli açıklamalar geldi.