“ ‘KKTC’nin gelirini artırmak için turizm gelirlerini yükseltecek faaliyetler gerek”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” başlıklı konuşma yaptı.

İran – İsrail savaşının belirsizliğinin ekonominin aleyhine olma ihtimali yüksek sonuçlar doğacağını belirten Uluçay, bu durumun riskleri artırdığını anlattı. Bu durumun ülkede de çeşitli konuların gündeme gelmesine sebep olduğunu söyleyen Uluçay, olumsuz gelişme ihtimallerinin endişe yarattığını belirtti.

Antalya Turizm Komitesi’nin Türkiye’de yaz sezonu boyunca akaryakıt temininden ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların turizm gelirleri açısından endişe yarattığını belirttiğini kaydeden Uluçay, Türkiye’de turist sayısında düşüş yaşandığını söyledi. Uluçay turizm gelirlerinde bir olumsuzluk yaratma ihtimalinden bahsetti.

‘KKTC’de yaz döneminde akaryakıt sorunu yaşanabileceği uyarısında bulunan Uluçay, yedekleme ihtiyacından bahsetti.

Ülkede yaz döneminde turizm tesislerinin ve turistlerin sıkıntı yaşamaması için önlemler alınması gerektiğini belirten Uluçay, Kıbrıs’ın güneyinde ve İspanya’da turizmde artış yaşandığını söyledi.

Bu dönem turizmden gelecek gelirlerin önemine değinen Uluçay, İngiltere’den gelecek olan turist konusunda somut adımlar atılması gerektiğini anlattı.

Gazimağusa Limanı’nda yolun çökmesiyle ortaya çıkan antik mezara işaret eden Uluçay, bunun önemine değindi.

KKTC’nin gelirlerini artırabilmek için turizm gelirlerini artıracak faaliyetlere ayrıca önem verilmesi gerektiğini kaydeden Uluçay, bu konuda daha fazla çaba gösterilmesini istedi. Dövizdeki gelişmelerden bahseden Uluçay, döviz girdisinin yaz sezonunda çok önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs meselesine de değinen Uluçay, gayri resmi görüşmeler yapıldığını hatırlattı.