İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı
İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre Kıbrıs'ın kuzeyindeki enflasyon son bir yılda yüzde 80.90 oranında artış gösterdi.
İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %8.14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %58.46 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %80.90 artış gerçekleştiği belirtildi.
İstatistik Kurumu açıklamasında detaylara şöyle yer verildi:
"Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.50 ile Sağlık ana grubunda gerçekleşmiştir. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %11.53, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %10.12, Ulaştırma ana grubunda %9.82, Lokanta ve Oteller ana grubunda %9.34, Eğlence ve Kültür ana grubunda %7.04, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %6.44, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.32, Haberleşme ana grubunda %4.82, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.96, Eğitim ana grubunda %0.71 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.15 azalış gerçekleşmiştir.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 589 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 26 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %223.81 Taze Fasulye, %137,13 Karpuz ve %90.45 ile Bal Kabağı olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %19.39 Kiraz, %11.38 Çocuk ve Bebek Ayakkabısı (Deri, Altı Lastik) ve %9.54 ile Kadın Ayakkabısı (Deri veya Suni Deri, Hazır Taban, Makosen) olmuştur."