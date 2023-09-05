İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %8.14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %58.46 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %80.90 artış gerçekleştiği belirtildi.

İstatistik Kurumu açıklamasında detaylara şöyle yer verildi:

"Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.50 ile Sağlık ana grubunda gerçekleşmiştir. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %11.53, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %10.12, Ulaştırma ana grubunda %9.82, Lokanta ve Oteller ana grubunda %9.34, Eğlence ve Kültür ana grubunda %7.04, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %6.44, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.32, Haberleşme ana grubunda %4.82, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.96, Eğitim ana grubunda %0.71 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.15 azalış gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 589 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 26 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %223.81 Taze Fasulye, %137,13 Karpuz ve %90.45 ile Bal Kabağı olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %19.39 Kiraz, %11.38 Çocuk ve Bebek Ayakkabısı (Deri, Altı Lastik) ve %9.54 ile Kadın Ayakkabısı (Deri veya Suni Deri, Hazır Taban, Makosen) olmuştur."