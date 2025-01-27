“KKTC yasadışı fiillerde dünya rekoru kırıyor”

Ekonomist ve Vergi Uzmanı Göksel Saydam, KKTC’deki yasadışı faaliyetlerin arttığını ve devletin hizmetine alınan çalıntı araçların ülkenin hukuki ve ekonomik durumunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Saydam, hırsızlık, dolandırıcılık, esrar ticareti, insan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlarda dünya rekorlarına sahip olunan bu dönemde, çalıntı araçların Resmi Hizmet Aracı (RHA) olarak kullanılmasıyla yeni bir skandala imza atıldığını vurguladı.

“Hırsızlık malı alan ve kullanan da hırsızlık yapan kadar suçlu kabul edilir.” diyen Saydam, 61 çalıntı aracın devlet hizmetine alınmasının hem hukuki hem de ekonomik açıdan büyük bir hata olduğunu söyledi.

Saydam, bu araçların müdür ve müsteşarlara tahsis edilmesinin israfı simgeleyen bir uygulama olduğunu belirtti, bu tür uygulamaların başka bir ülkede görülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Saydam, bütçedeki açığı azaltmak için mevcut RHA’ların satışa çıkarılmasının daha mantıklı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekerek, hükümetin araç alımlarıyla ilgili yaptığı uygulamaların, ülkenin uluslararası imajını daha da zedelediğini söyledi. Saydam, “Dünya nazarındaki bu rekorlarla lekelenen imajımız ne zaman ve nasıl temizlenecek?” sorusunu sordu.