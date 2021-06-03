“KKTC Kutlu Adalı Cinayeti’nin aydınlatılmasında sınıfta kaldı”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması konusunda KKTC’nin “sınıfta kaldığını” ifade etti.

KKTC ve TC’nin kendi hukuk düzenlerinde bu cinayetin yeni ortaya çıkan iddialar ve gelişmeler üzerinden aydınlatılması için üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Uluçay, KKTC makamlarına eleştirilerde bulundu.

Uluçay, pandeminin ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi ve ekonominin yönetilmesi için sürekli öneriler ve uyarıları yaptıklarını, kapıların açılmasının olumlu olduğunu ancak geç kalındığını söyledi.

KKTC’nin kapıların açılması ile ilgili alması gereken kararları almakta geç kaldığını ileri süren Uluçay, Güney ve Türkiye’ye sınır kapılarının açılmasının ekonomiye olumlu yansıyacağına, o yüzden ülke ekonomisinin gelişebilmesi kalkınabilmesi için adımların zamanında atılmasının önemine işaret etti.

Hayvancıların eyleminin de ekonominin çarkların dönmediğini gösterdiğini, ülkede işlerin yolunda gitmediğini savunan Uluçay, erken seçimin tarihinin en erken zamanda belirlenmesinin ülke için olumlu olacağına inanç belirtti.

Uluçay, turizmde de atılması gereken adımların geç kalınmadan atılması ve Temmuz ile Ağustos aylarının kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin başlamasının aşılanma programının koordinasyonundan geçtiğini ifade eden Uluçay, bu konuda da bunun yapılamadığını iddia etti ve bu konuda geriye değil ileriye bakılarak, özellikle yüksek eğitimde yeni akademik yıl için şimdiden bu aşılama programlarının yapılmasının önemine dikkat çekti.

Maliyenin yaptığı borçlanmaya da değinen Uluçay, Türkiye ile yapılan protokole rağmen yapılan borçlanmayı eleştirdi.

Geçitkale Havalimanının ülkeye ve ekonomiye kazandırılması için hükümetin ne düşündüğünü soran Uluçay, kargo taşımacılığı için burada adım atılmasının hem bölge hem de ülke için önemli bir adım olacağını söyledi.