“KKTC, kişi başına düşen kumarhane sayısında dünya ülkelerini geride bıraktı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, hükümetin Meclis gündemine getirdiği Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı ile ilgili Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun okulların 100 metre yakınına kumarhane açılmasına karşı olduğunu hatırlattı ve "Merak ederim bugünkü oy doğrultusu ne olacak? Eğitim Bakanı olarak bu yasa hazırlanırken fikirleri alındı mı? 100 metre yakına gelen kumarhaneler okulları orta ve uzun vadede nasıl etkileyecek bunun hesabı yapıldı mı?" diye sordu.

Rakamlarla konuşan Özuslu, dünyada toplamda 2500-3000 lisanslı açık kumarhane olduğunu belirterek “KKTC’nin nüfusunu bilmemekle birlikte kumarhane sayısını biliyoruz. Şu anda 33 adet kumarhane var.” diye konuştu. Özuslu, en büyük kumarın oynandığı yerin Çin’de 1,5 milyarlık bir nüfusun içinde 700 bin kişinin yaşadığı Makao bölgesinde olduğuna işaret ederek “Toplamda 47 kumarhane izni var. Ben iddia ederim ki bu yasayı yaparak Makao’nun pabucunu dama atıyorsunuz. Kotalar dolduğu için yıllardır Bafra dışında hiçbir tesise kumarhane açma izni verilmezken bir anda 750 yatak kapasiteli her 5 yıldızlı kumarhane açma izni vereceksiniz.” seklinde konuştu.

“84 milyonluk Türkiye’de kumarhane yok, bizde 33 tane var”

Özuslu, dünyadan kumarhane sayılarıyla ilgili örnekler vererek KKTC’deki duruma dikkat çekti.

Özuslu, “Mesela Almanya’nın 84 milyon nüfusu var ve 80 tane kumarhane bulunuyor. Yani 1 milyon 50 kişi başına bir kumarhane düşüyor. İngiltere’de ise yaklaşık 100 kumarhane var. 70 milyonluk nüfusuyla 690 bin kişiye bir kumarhane düşüyor” dedi.

İsviçre’de 9 milyon nüfus ve sadece 20 kumarhane bulunduğunu, burada her 1 milyon 450 bin kişiye 1 kumarhane düştüğünü belirten Özuslu, Avusturya’nın 27 milyon nüfusa rağmen sadece 20 kumarhane izni verdiğini söyledi. Brezilya’nın 212 milyon nüfusa rağmen sadece 1 kumarhane olduğunu, Lüksemburg gibi küçük bir ülkede de 672 bin nüfusa karşılık sadece 1 kumarhane bulunduğunu aktardı.

İsrail’de 10 milyon nüfus için 1 kumarhane, Norveç’te 5,5 milyon nüfus için 7 kumarhane izni verildiğini ifade eden Özuslu, Yunanistan’ın 10 milyonluk nüfusuna karşılık 8 kumarhane olduğunu, 146 milyonluk Rusya’da ise 18 kumarhane bulunduğunu belirtti. Türkiye’de ise 84 milyon nüfusa rağmen hiç kumarhane bulunmadığını vurguladı.

Özuslu, bu verilerle Kıbrıs’ın kuzeyinde 33 kumarhanenin mevcut olmasının ve yasa ile sayının artmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özulsu,"Her yeri kumarhane doldurmayın. Bu ülkenin toprağı hani azdı? Hani sahilleri yok edilmişti? Yapmayın. Bu yasayla yakında açılacak askeri bölgeler de talan edilecek. Bu yasayla turizm nasıl gelişecek? Bu ülkenin ekonomisi kumarhanelerin üzerine inşa edilemez." dedi.