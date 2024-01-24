“KKTC, güneydeki elektrik kurumuna 19 milyon dolarlık ödeme yaptı”

AKSA ile KIB-TEK arasında uzatılan sözleşmeden önce yaşanan yakıt krizleri ve yatırım eksikliği nedeniyle bozulan jeneratörler nedeniyle kuzeyin, güneyden aldığı elektrikle ilgili bedel, ilk kez resmi ağızdan açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Elektrik Kurumu (AİK), 2023 yılında Kıbrıs’ın kuzeyine sağladığı elektrik karşılığında 19 milyon dolar ödeme aldığını doğruladı.

Alithia gazetesi, kuzeydeki Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tarafından yapılan ve kuzeydeki basında da yer alan, “KKTC'nin güneye 2023 yılı için 19 milyon dolarlık ödeme yaptığı” şeklindeki iddianın, Elektrik Kurumu AİK tarafından doğrulandığını yazdı.

Gazete, AİK’in 2023 yılında kuzeye verdiği elektriğin bedelinin yaklaşık 19 milyon dolar olduğunu belirtirken AİK’in her ay faturayı, KEVE sendikası aracılığıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na gönderdiğini, ödemenin de aynı yolla yapıldığını savundu.

Gazete, şu ana kadar ödenmemiş herhangi bir fatura bulunmadığını da vurguladı.