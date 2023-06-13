Kızılyürek'ten Hristodulidis'e: “Türkçe’nin Avrupa Birliği dili olması için gereğini yapınız”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'in de katıldığı Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu toplantısında konuşan parlamenter Niyazi Kızılyürek, "Sizi, Kıbrıslı Türkleri mağdur eden bu dil adaletsizliğini sonlandırmaya davet ediyorum" dedi.

Hristodulidis, kendi ülkesinin bir parlamenteri, Niyazi Kızılyürek tarafından, Kıbrıslı Türklere yönelik açılımlar konusunda da girişim yapmaya davet edildi.

"Size anadiliniz olan Yunancada hitap ediyorum" diyen Kızılyürek, "Çünkü benim anadilim Türkçe, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olmasına karşın, AB dilleri arasında yer almıyor" sözlerini kullandı.

İşte Kızılyürek'in Avrupa Parlamentosu'ndaki o konuşması:

Sayın Cumhurbaşkanı,

Öncelikle, yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak size başarılar dilerim.

Ülkemiz Kıbrıs 1964’ten beri etnik bir sorun yaşıyor ve 1974’ten beri de de-focto olarak bölünmüş bulunmaktadır.

Bir federalist olarak size şunu söylemek isterim:

İki-Bölgeli, İki Toplumlu, İki Toplumun Siyasi eşitliğine dayalı Federal bir Devlet kurulması yönünde atacağınız her adımı desteklerim.

Başka realist çözüm yoktur.

Türk tarafının iki devlet politikası kabul edilmezdir. Benzer biçimde, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini reddetmek de kabul edilmezdir.

Siz de biliyorsunuz ki, bir zamanlar Avrupa halklarının yaptığı gibi, iki toplumu birbirine yakınlaştırmak ülkemizi birleştirmek ve barışa kavuşturmak için elzemdir.

Benzer biçimde, Kıbrıslı Türklerin AB ile yakınlaşması da çok önemlidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, Kıbrıslı Türklerin AB ile bağlarını güçlendirmek için acil önlemler almaya davet ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, size anadiliniz olan Yunancada hitap ediyorum...

Çünkü benim anadilim Türkçe, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dili olmasına karşın, AB dilleri arasında yer almıyor.

Sizi, Kıbrıslı Türkleri mağdur eden bu Dil Adaletsizliğini sonlandırmaya davet ediyorum.

Geçtiğimiz günlerde AKEL, size Kıbrıslı Türklere ilgili bir dizi öneride bulundu. Kıbrıslı Türklerin de ERASMUS+ programına alınmaları, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık almaları, devletin kurumlarının Türkçe dilinde de hizmet vermesi başta olmak üzere, bir dizi öneri yaptı.

Bunlar Kıbrıslı Türkler için son derece önemli konulardır...

Umarım bu önerileri ciddiye alırsınız!