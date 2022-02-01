‘Kızılyürek’in işine son verilmesi için baskı yapılıyor’ iddiası

“Kıbrıs Üniversitesi”nde öğretim görevlisiyken Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçilen ve üniversitedeki görevini “ödeneksiz izinli” olarak sürdüren Niyazi Kızılyürek’in bu görevinden alınması yönünde üniversite yönetimine baskı yapıldığı iddia edildi.

Politis gazetesi “Niyazi’nin Görevden Alınması İçin Baskı Yapıyorlar” başlığı atlında verdiği haberinde, “Kıbrıs Üniversitesi” yönetim kurulunun, 2019 yılında AP milletvekili seçilen ve o tarihten itibaren üniversiteden “ödeneksiz izinli” sayılan Kızılyürek’in görevine son verilmesi yönünde birçok Kıbrıslı Rum milletvekili ve yetkilinin baskısına maruz kalmaya başladığını yazdı.

Gazeteye göre, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, Başsavcılığa bir yazı göndererek, ödeneksiz izinli olsa dahi Kızılyürek’un bu yıllarının, emeklilik maaşı ve ikramiyesi hesaplanırken sayılacak olmasından ötürü hukuksuzluk bulunduğunu ileri sürdü.

Mihailidis’in, Kızılyürek’in görevine, 2019 yılında seçildiği zaman son verilmiş olması gerektiğini iddia ederek, konunun “Kıbrıs Üniversitesi” yönetim kurulu aleyhine, cezai bir durum olup olmadığı açısından incelenmesi talebinde bulunduğu aktarıldı.

Gazete, üniversitenin bütçesinin önümüzdeki günlerde görüşülüp onaylanacak olmasının da üniversite yönetimine yönelik bir baskı unsuru olarak kullanıldığını yazdı.

Bütçesinin onaylanmaması endişesi ve Kızılyürek’in konuyu yargıya taşıması durumunda mahkeme kararının tartışmaya açık olmayacağı düşüncesinden dolayı “işten çıkarma” baskısına daha fazla direnmeyeceği ileri sürüldü.