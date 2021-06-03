Kızılyürek’e Ödül

Toplumsal Reform Derneği OPEK tarafından her yıl verilen “Kranidiotis Yaratıcılık Ödülü”ne, 2020 yılı için akademisyen-yazar Niyazi Kızılyürek layık görüldü.

Ödül jürisi, Kızılyürek'i, Avrupa Birliği’nin değerlerini benimseyen birleşik Kıbrıs yolunda ortaya koyduğu yaratıcı katkılardan dolayı seçti.

11 Haziran’da saat 19.00’da güneyde yer alan Kıbrıs Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreninin programı şu şekilde açıklandı:

OPEK başkanı Pavlos Pavos’un giriş konuşmasından sonra OPEK ödül jüri üyesi Larkos Larku ödülün gerekçelerini açıklayacak.

Daha sonra, Niyazi Kızılyürek söz alarak kapanış konuşmasını yapacak.

Ödül Törenin ardından Avrupa Birliği’nin geleceğine dair bir panel düzenlenecek.

Panelde Kıbrıs Üniversitesi rektörü Tasos Hristofidis, Komisyon’un Kıbrıs Temsilcisi Yerotheos Papadopullos ve Avrupa Birliği eski Komiserlerinden ve eski Bakan Anna Diamantopullu (Zoom aracılığıyla) yer alacak.

Etkinlik aşağıdaki adresten canlı olarak yayınlanacak:

http://media.ucy.ac.cy/videoportal/index.php/el/live-streaming