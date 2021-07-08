Kızılyürek ve Yeorgiu’dan yangın konusunda girişim

Avrupa Parlamentosu’ndaki AKEL milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu tüm Kıbrıs'ı şok eden yangın felaketinin yol açtığı trajediye karşı koyulması için Avrupa Komisyonu nezdinde girişimde bulunarak, Dayanışma Fonu'nun derhal etkinleştirilmesi için Komisyon'a acil soru önergesinde bulundu.

Soru önergelerinde Yeorgiu ve Kızılyürek Limasol ve Larnaka'nın dağlık bölgesinde yaşanan ve dört emekçinin hayatını kaybettiği, bölgedeki ormanın ve özel mülklerin büyük zarara uğradığı yangın hakkında Komisyon'u bilgilendirdiler. Avrupa Komisyonu'na bu feci yangından mağdur olanlara yardım için Avrupa Dayanışma Fonu'nun bir an önce etkinleştirilmesi yönünde Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu’ndaki AKEL milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu Avrupa Komisyonu'ndan Kıbrıs’ta yaşanan bu afetle başa çıkılması için acil yardım sağlanmasına yönelik olarak Dayanışma Fonu'nun derhal etkinleştirilmesinin nasıl sağlanacağını kendilerine bildirmesini istedi.

Ayrıca Yorgos Yeorgiu ve Niyazi Kızılyürek, RescEU'nun etkinleştirilmesine rağmen, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için, Kıbrıs’ın gerekli araçları elde etmesi için Komisyon'un nasıl yardım etmeyi planladığını da sordu.