Kızılyürek: Türkiye tarafından aşırı baskı ve yıldırma politikalarına maruz kalan Kıbrıslı Türklere nasıl destek vereceksiniz?

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, 14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye ve Kıbrıslı Türkler arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nü Avrupa Birliği’nin gündemine taşıdı.

Kıbrıslı Türklerin bir süredir Türkiye'nin toplumun iç işlerine artarak devam eden aşikar müdahalelerine ve dini politikalarına karşı laik kimliklerini korumak için mücadele ettiklerini dile getiren Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na verdiği soru önergesinde büyük ölçüde laik bir toplum olan Kıbrıs Türk toplumuna bu protokol ile dini politikaların dayatıldığını belirtti.

Protokolün ifade ve örgütlenme özgürlüğüne kısıtlamalar getirerek otoriter bir rejimin önünü açtığına işaret eden Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na bu protokol karşısında nasıl tavır alacağını ve Türkiye tarafından aşırı baskı ve yıldırma politikalarına maruz kalan AB yurttaşı Kıbrıslı Türklere nasıl destek vereceğini sordu.

Kızılyürek’in Komisyon’a yönlendirdiği soru önergesinin tam metni şöyle:

14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye ve Kıbrıslı Türkler arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı.

İfade özgürlüğü ve sendikal faaliyetlere getirdiği sınırlamalar, Türk vatandaşlarına Kıbrıs Türk “vatandaşlığı” dağıtılması, limanların özelleştirilmesi ve vergi ölçeğinin genişletilmesi ve büyük ölçüde laik bir toplum olan Kıbrıs Türk toplumu içerisinde dinin etkisinin güçlendirilmesi gibi konuları içeren protokol, Kıbrıs Türk toplumu içerisinde büyük tepkilere sebep olmaktadır.

Protokolün içerdiği otoriter önlemler ifade özgürlüğüne ve örgütlenme hakkına kısıtlamalar getirmektedir.

Kıbrıslı Türkler bir süredir Türkiye'nin toplumun iç işlerine artarak devam eden aşikâr müdahalelerine ve dini politikalarına karşı laik kimliklerini korumak için mücadele etmektedir.

Bu bağlamda,

1) Avrupa Komisyonu, Türkiye tarafından aşırı baskı ve yıldırma politikalarına maruz kalan ve AB yurttaşı olan Kıbrıslı Türklere nasıl destek olmayı planlamaktadır?

2) Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türklerin iradesini baltalayan ve Türkiye'nin adanın kuzeyindeki yasadışı varlığını güçlendiren Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ne nasıl yanıt vermeyi planlamaktadır.