 Kızılyürek: Rum Eğitim Bakanlığının müdahalesi kabul edilmezdir!

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığının bir kitaptan Mustafa Kemal Atatürk’e gönderme yapan sayfayı kesip atmasını şiddetle kınadığını açıkladı.

Ülkemizde eğitimin sorunlu olduğuna vurgu yapan Kızılyürek, bir an önce Avrupa Konseyi’nin direktifleri doğrultusunda reformların yapılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Açıklama şu şekilde:

Kıbrıs Rum eğitim bakanlığının bir kitaptan Mustafa Kemal Atatürk’e gönderme yapan sayfayı kesip atmasını şiddetle kınıyorum.

Avrupa Parlamentosu’nun Kültür ve Eğitim Komitesi’nde görev yapan biri olarak, Kıbrıs Rum eğitim bakanlığına şunu hatırlatmak istiyorum ki, kitap yakmalar, sayfa koparmalar otoriter rejimlerde gördüğümüz uygulamalardır.

Ülkemizde tarih eğitimi zaten oldukça sorunludur. Bir an önce Avrupa Konseyi’nin direktifleri doğrultusunda reformlar yapmak elzemdir.

Maalesef, yakın geçmişte Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de Avrupa Konseyi’nin direktiflerinin tam tersi istikamette hareket ederek Kıbrıslı Türk öğrencilerin “milli şuurunu” kuvvetlendirecek değişiklikler yapılmasını istediklerini gördük.

Bu da kabul edilmez bir müdahaledir!

Maalesef, her iki toplumda da eğitim sistemi anakronisttir ve yapılan müdahalelerle daha vahim bir hale gelmektedir.

Tarih eğitimi, “milli şuur” adına önyargı ve nefret üretmek isteyen milliyetçi elitlerin elinde bir araç olmaktan çıkarılmalıdır. Öğrencileri eleştirel düşünceden ve Avrupa Konseyi’nin öngördüğü pluralist ve çok-prizmalı yaklaşımdan mahrum bırakmaya kimsenin hakkı yoktur.

Bütün yetkilileri bir an önce eğitim sisteminde değişiklik yapmaya davet ediyorum. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencilerin ırkçılıktan, yabancı düşmanlığından, önyargılardan uzak yetiştirilmeleri ve empati kapasitelerini güçlendirecek bir yaklaşımla eğitilmeleri yeni kuşakların en doğal hakkıdır.

Avrupa Parlamentosu’nda GUE/NGL grubunun Eğitim ve Kültür Komitesindeki koordinatörü olarak, Kıbrıs Türk ve Rum okullarında tarih eğitimi üzerine bir araştırma yaptırdığımı ve bu çalışmanın üç dilde, Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak kamuoyuna takdim edileceğini bildirir, eğitim alanında reform ısrarımı sürdüreceğimi duyururum.

Neler yaşandı?

Kıbrıslı Rum Eğitim Bakanlığı, “Oxford Discover Futures 3, Workbook” isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce, Atatürk’ün kahramanlığından söz eden 36’ncı sayfanın yırtılmasını istedi.

Bakanlığın, orta eğitim öğretmenlerine elektronik ortamda yolladığı genelgede “acil” vurgusu yaptığı kaydedildi.

Sigmalive’e göre öğretmenlere gönderilen genelgede “yırtılması” talimatı verilen sayfada “Türkiye’nin En Büyük Kahramanı” başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusu işleniyor.

Oxford Yayınları’ndan olup, İngilizce dersinde kullanılan kitapta yırtılması istenen bölümde “sanat dünyası kahramanları” olarak da “Frida Khalo” ve “Diego Rivera” yer alıyor.

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden, “yırtılması” talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas Sigmalive’e aracılığıyla Rum Eğitim Bakanından izahat istedi.

“Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığı’nda yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz” diyen Hacisavvas “Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim” ifadesini kullandı. (tak)