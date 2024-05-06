Kızılyürek, Mağusa’da iş dünyası ile buluştu

Avrupa parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Mağusa’da bir grup iş insanı ile buluşarak, Yeşil Hat Ticareti başta olmak üzere Avrupa pazarına yönelik açılım ve sorunları konuştu.



9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yeniden aday olan Niyazi Kızılyürek, bu seçimlere katılımın önemine dikkat çekti, Avrupa pazarının Kıbrıslı Türk üreticiler için güçlü bir alternatif olduğunu söyledi.



“Yeşilhat Tüzüğü’nde yaşanan sorunların farkındayız” diyen Kızılyürek, Komisyon’a bu konuda bir soru önergesi sunduğunu ve bu konunun takipçisi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.



Mağusalı iş insanlarının en önemli gündemi, Yeşil Hat Ticareti kapsamında yaşanan sorunlar oldu.



Bankalarda yaşanan sorunları gündeme taşıyan iş dünyası, mobilya ürünlerinin geçişinde aksaklıklar yaşandığını belirtti.



Kahvenin de artık yeşil hat ticaretine dahil edildiği konuşulan toplantıda, kapsamın daha da genişletilmesi için yapılan girişimler hakkında bilgi verildi.



“Türkiye’de akredite laboratuarlarda yapılan testler kabul edilmiyor” diyen iş insanları, bu sorunun çözüm yollarını konuştu.



Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini söyleyen Kızılyürek, “15 milyon Euro seviyesindeki ticaretin çok daha üzerine çıkabiliriz. Yerli üretim, Avrupa’da tüketim gibi bir yaklaşımla hareket

edeceğiz” sözlerini kullandı.



“Avrupa Birliği üyesiz, haklarımız var ve zorlukları aşmalıyız” diyen Kızılyürek, 9 Haziran’da çok daha güçlü sandığa giderek,

yönümüzü Avrupa’ya döndüğümüzü herkese göstermemiz gerektiğini sözlerine ekledi.