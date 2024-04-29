Kızılyürek: “Kıbrıslı Türklere yurttaşlık verilmeyerek, Avrupa Birliği temel ilkeleri çiğneniyor”

“İnsan Hakları Bağlamında Yurttaşlık Sorunu” Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek’in organize ettiği toplantıda kapsamlı olarak tartışıldı.

KTAMS Salonu’ndaki panele siyasiler, gazeteciler ve sendika temsilcileri yanı sıra özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı ve Avrupa Birliği üyelik haklarından mağdur bırakılan çok sayıda karma evlilik mağduru aile katıldı.

Panelde konuşan tanınmış Kıbrıslı hukukçu Achilleas Demetriades, Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığının, Kıbrıslı bir ebeveynden dünyaya gelen her çocuğun Anayasal hakkı olduğunu söyledi.

Demetriades, bu hakkın mahkeme kararı değil siyasi bir kurulun kararı ile engellendiğini anlattı, yurttaşlık verilmeyen Kıbrıslı Türklerin ısrarlı olmasını istedi.

Achilleas Demetriades, hukuk süreçlerinin sabır istediğini belirtti, yurttaşlık başvurusu sonrası herkesten mutlaka belge istemesini, ret kararı gelirse 75 gün içinde itiraz etmesini, yurttaşlık müracaatını mümkünse Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kayıtlı bir avukatla yapılmasını önerdi.

Demetriades, “Bu bizim trajedimiz” yorumunu da yaptı.

Kıbrıslı Rum hukukçu, Prof. Dr. Nikos Trimikliniotis de “Temel bir insan hakkı reddediliyor” değerlendirmesi yaptı.

Trimikliniotis, “Kıbrıs Cumhuriyeti, yurttaşlık hakkının kabulü, tanınması, korunması ve hayata geçirilmesi ile yükümlüdür” dedi.

Kimliksizler Derneği temsilcisi, hukukçu, Can Azer de “Bu çocuklar itildiği sürece barışa değil ayrılığa hizmet ediliyor” diyerek, bunun siyasi bir karar olduğunu anlattı.

Azer, Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek’in çabalarına ve desteğine teşekkür etti, 9 Haziran seçimlerinin bu anlamda önemini gündeme taşıdı.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Can Azer, Kıbrıs Başkanlık Sarayı’na davet edildiklerini, yasanın uygulanmasını istediklerini, açılım iddiasının imajdan ibaret olduğunu, sorun çözülene kadar seyahat açılımı taleplerine ise henüz bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

Avrupa Birliği Hukukçusu Dr. Latif Aran, yurttaşlık mağduriyetinin “Avrupa Adalet Divanı”na taşınabileceğini anlattı.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklere yurttaşlık verilmeyerek hem Kıbrıs Anayasası hem de Avrupa Birliği temel ilkelerinin çiğnendiğini belirtti. Bu sorunu sürekli gündemde tuttuklarını, mücadelelerini süreceğini anlatan Kızılyürek, meseleyi bir insan hakkı ihlali olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.