Kızılyürek: Kıbrıslı Türkler 9 Haziran’da sandığa giderek Avrupa’daki haklarına sahip çıktığını gösterecek

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Avrupa Birliği müktesebatının kuzeyde askıya alınmış olmasının, Kıbrıslı Türklerin haklarını ortadan kaldırmadığını söyledi.

Kızılyürek, Kıbrıs Genç TV’de “Er Meydanı” programına katıldı, gazeteci Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı.

Adanın tümünde, iki dilli bir kampanya yürüttüğünü, Kıbrıslı Türklerin 9 Haziran’da sandığa gitmesinin, Avrupa Birliği değerleri ve haklarına yönelik kararlılığın önemli bir göstergesi olacağını söyledi.

Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda 5 yıl boyunca yaptığı çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında sorunları gördüm ve komisyona yazı yazdım. Birtakım girişimler yaptık ve kimi sonuçlar da aldık. Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamı genişletildi.Söz verdiğim gibi Türkçe’nin Avrupa dili olmasını sağlamak için çabaladım. Hellim meselesi gündeme geldi, PDO olarak Avrupa pazarına girmesini sağladık. Bu beni en çok mutlu eden olaydır. Eğitim komitesinde olduğum iççin Erasmus projesini gündeme getirdim. Karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık haklarına önemli bir mesai harcadık. Kıbrıs Anayasasına aykırı bir durum. Bunu komisyonun ve parlamentonun gündemine taşıdık. Sonra da dilekçe komitesinde ele alındı, yaptığımız konuşmalarla bu şikayetlerin haklı olduğu görüldü ve bir yol açıldı.”

“Uluslararası hukukta kayıt altına alınmış kriterler vardır ve bu bizim mücadele alanımızdır” diyen Kızılyürek, Avrupa’daki haklarımız için meselelerin üzerine gitmeye ve talepkar olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Türkiye’nin vize serbestisini destekliyorum”

Gazeteci Mustafa Alkan’ın sorusu üzerine, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki vize serbestisini desteklediğini ifade eden Kızılyürek, şöyle konuştu:

“Ben vize serbestisini yürekten destekliyorum. TC’nin talepleri arasında Gümrük Birliği yanında vize serbestisi de var. Bence bu uygulama gündeme gelecektir. Örneğin iş insanlarının, öğrencilerin, sanatçıların vizesiz seyahat etmesi gündeme gelecektir. 17 Nisan tarihli AB zirvesinde alınan TC kararlarından sonra bunlar olacaktır diye düşünüyorum.”

“Kıbrıslı Türklerin hakları ortadan kalkmıyor”

“Avrupa Birliği’nin kararlarında Kıbrıslı Türklerin haklarının tescil edildiğini anlatan Niyazi Kızılyürek, müktesebatın kuzeyde askıya alınmasının bunu ortadan kaldırmadığını belirtti.

Kızılyürek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Cumhuriyeti 13 Nisan 2003’te Atina’da katılım anlaşmasını imzaladı. O katılım anlaşmasında AB müktesebatının kuzeyde askıya alındığı göndermesi var ama başka şeyler de var. 10. Protokolün 3. Maddesi diyor ki AB müktesebatının kuzeyde askıya alınmış olması Kıbrıslı Türklerin haklarına halel getirmemeli, engellememeli... Kıbrıs’ın AB üyeliğinden Kıbrıs’ın bütün yurttaşları yararlanmalıdır. Biz araya girip talepkâr olmamışız. Şimdi ben bunları çalıştırıyorum. Talepkar olmak lobicilik yapmak lazım. Kıbrıslı Türk toplumu buralardan uzak tutuldu. Ben sendikalarımızı parlamentoya davet ettim; sanatçıları, gençleri, meslek gruplarını, gazetecileri parlamentoya taşıdım.”

“Biz Kıbrıslı Türkler olarak Avrupa Birliği yurttaşıyız” diyen Niyazi Kızılyürek, şu ifadeleri kullandı;

“Bizim AB’de haklarımız vardır ve karşı karşıya kaldığımız zorluklar da vardır. Bu haklara sahip çıkmak için talepkâr ve angaje olmalıyız. AP seçimleri fevkalade önemlidir. Kıbrıslı Türkler karşılaştıkları sorunları aşmak için AB’den talepkâr olurken kendilerini ifade edecek, iradelerini ortaya koyacaklardır. Mutlaka bu seçime katılmalıyız. AB vatandaşı olduğumuzu irademizle ortaya koymalıyız.”

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNDE NASIL OY KULLANACAĞIZ?

“Seçim kütüğüne kayıtlı oy kullanabilecek Kıbrıslı Türk sayısı 103 bin.

Kıbrıs Cumhuriyetikimliği olan herkes oy kullanabilecek. Derinya’dan Yeşilırmak’a ayrım çizgisinin hemen yanında kurulacak özel sandıklarda sadece kimlik kartını göstererek oy kullanmak mümkün.

Bu seçimde karma oy diye bir şey yok. Adaylar belli listeler belli. Oy vermek istediğiniz partiye ve en çok 2, en az 1 kişiye tercih kullanabilirsiniz.