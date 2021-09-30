Kızılyürek: İki Devletli Çözüm asla kabul görmeyecektir

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Birleşik Krallık İşçi Partisi Konferansı’nda vurguladı: İki Devletli Çözüm ne Birleşmiş Milletler ne de Avrupa Birliği tarafından kabul görmeyecektir

Kızılyürek bu yıl 25-28 Eylül tarihleri arasında Brighton’da düzenlenen İşçi Partisi’nin Yıllık Konferansı çerçevesinde 27 Eylül Pazartesi günü ‘Kördüğüm: Federal ve İki Devletli Çözüm arasında sıkışmış Kıbrıs’ paneline konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında, Kıbrıslıların ve Uluslararası camianın kabul edebileceği yegâne çözüm şeklinin BM parametreleri çerçevesinde, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon olduğunun yeniden altını çizen Kızılyürek, iki Devletli Çözüm’ün ne Avrupa Birliği, ne de Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmeyeceğini vurguladı.

Kızılyürek konuşmasına şöyle devam etti:

“Birleşik Krallık 3 garantörden bir tanesi olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü garanti altına almıştır. Dolaysıyla, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusunda bir yükümlülüğü vardır. Ayrıca Birleşik KrallıK’ın 1950li yıllarda sürdürdüğü bölünme politikası Kıbrıs’ın bölünmesinde rol oynamıştır. Bugün bu bölünmüşlük devam etmektedir, bu da Birleşik Krallık’a Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusunda etik bir sorumluluk yüklemektedir.”