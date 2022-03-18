Kızılyürek: Federasyon tezinin terk edilmesi büyük yanlış

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs’ta, federasyon tezinin terk edilmesinin büyük bir yanlış olduğunu, özünde federasyon tezinin bir Türk tezi olduğunu kaydederek, federal devletin hem Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini hem de Türkiye’nin stratejik çıkarlarını koruyan bir model olduğunu söyledi.

Kızılyürek, Kıbrıs’ta federal bir devlete ulaşmada engellerin iki taraftan da kaynakladığını, bunu anlamak için BM raporlarına bakmanın yeterli olabileceğini de söyledi.

Bugüne kadar dört Kıbrıslı Türk’ün, Türkiye’ye girişine izin verilmemesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Kızılyürek, bu uygulamanın derhal son bulması için Türk yetkililerini girişimlerde bulunmaya davet etti.

Kızılyürek, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nda Kıbrıs Sorununu ve Türk AB ilişkilerini de değerlendirdi.

17-18 Mart tarihlerinde Brüksel'de yapılan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında söz alan Niyazi Kızılyürek, önemli noktaların altını çizdi.

Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını desteklediğini belirten Kızılyürek, kültürel ve dini gerekçelerle Avrupa Birliği’nden dışlanmasının doğru olmadığını, Türkiye ile AB’nin siyasi değerlerde de ortaklaşması gerektiğini, Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala’yı hapiste değil dışarda görmek istediğini açıkça dile getirdi.