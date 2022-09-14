Kızılyürek, Elisa Ferreria ile görüştü

Strasburg'da 13 Eylül tarihinde bir araya gelen Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreria ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumu ile AB ilişkilerini ele aldılar. Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak güçlendirilmesi ve AB ile ilişkilerin hayatın bütün alanlarında ileriye götürülmesinin önemi üzerinde duran Fereria ve Kızılyürek, Hellim/Halloumi konusunda büyük ilerlemelerin yapılmasından memnuniyetlerini belirtip, Komiser Fereria Komisyon’un olası sorunların çözümü konusunda kararlılıkla çalıştığını söyledi.

Kızılyürek, Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanmasında görülen aksaklıkların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

İçinde bulunduğumuz enerji krizinde AB’nin iki tarafla temas halinde tarafsız bölgede bir güneş enerjisi parkı kurması yönünde attığı adımların son derece yararlı olacağını söyleyen Ferreria ve Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumun AB ile yakınlaşmasının Kıbrıslı Türkler kadar Kıbrıs Sorunun çözümü açısından da yararlı olacağı konusunda hemfikir oldu.

İki toplumun birbirine yakınlaşması konusunu da ele alan Kızılyürek ve Ferreria, sivil toplum nezdinde gençliğin de dahil olacağı kültürel çalışmalar ve ticaret alanında gerçekleştirilecek ilerlemelerin iki toplumun yakınlaşmasında önemli olduğunu kaydetti.

Ferrereia ve Kızılyürek,ilk fırsatta yeniden bir araya gelmeye karar verdi.