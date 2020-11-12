Kızılyürek, CTP’yi ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’ni ziyaret ederek CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ile Avrupa Parlamentosu’ndaki çalışmaları, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirirken, işbirliğinin geliştirilmesinin Kıbrıslı Türklerin dışa açılmasına ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

KIZILYÜREK: TÜRKÇE’NİN AB DİLİ KABUL EDİLMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTIK

Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’ndaki çalışmaları hakkında bilgi verirken, Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına dönük çalışmalarına değindi. Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam olarak uygulanması ve kapsamının genişletilmesi ve Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına dahil edilmesi konularında uğraş verdiğini söyleyen Kızılyürek, Türkçe dilinin kabul edilmesi konusunda sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini ekleyerek, bir imza kampanyası başlattıklarını açıkladı ve destek talep etti. CTP Genel Sekreteri Sorakın, bunun çok önemli bir girişim olduğunu belirterek, destek vermeye hazır olduklarını söyledi.