Kızılyürek: "Çocukları cinsel tacizden korumamız şarttır"

Niyazi Kızılyürek'in çocukların dijital ortamda cinsel istismarının önlenmesini ve bu korkunç suça karşı mücadele edilmesini öngören yasa tasarısına yönelik önerileri, Avrupa Parlamentosu’nun Eğitim ve Kültür Komitesi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

Kızılyürek’in önerileri, Avrupa Birliği'nin çocukların dijital ortamda cinsel istismara uğramalarını engellemek amacıyla, bütün üye ülkelerde geçerli olacak yasa taslağının hazırlanması esnasında gündeme geldi.

Eğitim ve Kültür Komitsi adına yasa çalışmasına katkı koyan Kızılyürek, eğitim yoluyla ve medya okuryazarlığı da dahil olmak üzere, dijital beceri ve yeterliliği artırarak çocukların korunmasına yönelik bir dizi önleyici önlem önerdi. Bu önlemler arasında, mağdurların ve ailelerinin desteklenmesine özellikle vurgu yapıldı.

Kıızlyürek, önerilerinin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "çocuklar için güvenli bir dijital ortam yaratmanın şart olduğunu” vurguladı. Komisyon’u ve Üye Devletleri çocukların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin dijital becerilerini güçlendirmek için yatırım yapmaya çağıran Kızılyürek, bu utanç verici suçla mücadelenin en iyi yolunun eğitici önlemler almak oduğunu söyledi.

Hazırlanmakta olan yasa, AB’nin Çocuklar İçin Daha İyi İnternet stratejisi (BIK+) ile birlikte, çocuklar için daha güvenli dijital bir ortam yaratılması amaçlanmaktadır.