Kızılyürek Berlin’de temaslarda bulundu

AKEL'in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek’in 10-11 Nisan tarihlerinde Berlin’de temaslarda bulunduğu belirtildi.

Kızılyürek’in Berlin temaslarının gündeminde Kıbrıs sorunu, Avrupa Birliği (AB) ve Kıbrıs Türk toplumunun karşılaştığı sorunların bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, Kızılyürek’in temasları esnasında yaptığı açıklamada, federal Kıbrıs’a giden yolda iki toplumun, eğitimden kültüre ve ekonomiden enerjiye kadar birçok alanda iş birliği yapabileceğini söylediğini iletti.

Kızılyürek’in Alman politikacılar ve diplomatlarla gerçekleştirdiği görüşmelerde AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak yeni inisiyatifler geliştirmesi gerektiğini vurguladığını da ileten gazete, Kızılyürek’in iki toplumun AB aracılığıyla kurumsal iş birliğinin önemine işaret ettiğini de kaydetti.

Kızılyürek’in Alman politikacıları ve diplomatları Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşı olarak karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgilendirdiğini de yazan gazete, Kızılyürek’in Kıbrıs Türk toplumunun AB’yle olan ilişkilerinin, ülkenin yeniden birleşmesi perspektifleri açısından gerekli bir bileşen olarak ileriye götürülmesi gerektiğini söylediğini de yazdı.

Gazete Kızılyürek’in temasları esnasında AB-Türkiye ilişkilerine atıfta bulunduğunu da ekledi.