Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı gençleri ağırladı

Avrupa Parlementosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek’in AKEL ile ortaklaşa düzenlediği Avrupa Parlamentosu ziyareti 7-10 Kasım tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşti.

Kızılyürek’in organizatörlüğünü üstlendiği ziyaret, 2022 yılının Avrupa Gençlik Yılı olmasının da etkisi ile Kıbrıs’tan Brüksel’e gettirtiği 50 kişilik heyet, farklı sivil toplum örgütlerinde ve siyasi partilerde aktif rol alan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerden oluşuyor.

Heyet öncelikli olarak, Parlamentonun yetkilileri tarafından Avrupa Birliği’nin geçmişten bugüne nasıl evrildiğine ve bugünkü haliyle nasıl işlev gördüğüne dair bir saatlik etkileşimli sunuma katıldı. Ardından Avrupa Parlamentosu üyeleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu ile hem Avrupa hem de Kıbrıs siyasetine dair ertaflıca bilgi alışverişinde bulunup Brüksel’deki Genel Kurul salonu da ziyaret etti.

8 Kasım 2022 tarihinde Niyazi Kızılyürek’in organizatörlüğünü ve moderatörlüğünü üstlendiği "Gençler Kıbrıs'ın Geleceğini Tartışıyor" adlı panele katılan gençler, adanın siyasi koşullarından dolayı yaşadıkları zorlukları Avrupa Parlamentosunun gündemine taşıdı.

Kıbrıs Türk toplumunun korkunç bir ekonomik ve sosyal krizden geçmekte olduğunu vurgulayan CTP Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Halil Uskuri, bu krizden en çok etkilenenlerin Kıbrıslı Türk gençler olduğuna dikkat çekerek, “zayıflayan Türk Lirası bize gençlik göçü ve yoksulluk olarak geri dönüyor. Neredeyse her gün bir arkadaşımızın ülkeyi terk ettiğini duyuyoruz ” dedi.

Unite Cyprus Now aktivisti Kemal Baykallı ise Kıbrıs'ın ..yeniden birleşmesinin sadece basit bir birleşme projesi olmadığını, aynı zamanda 'çevresel sürdürülebilirlik insan haklarının korunması: çeşitlilik, LGBTIQI+ hakları, yolsuzluğa karşı çalışma, bölgesel zorluklarla mücadele, göç, insan kaçakçılığı, refahın artırılması ile ilgili olduğunu herkese anlatmalıyız’ dedi.

Özellikle Kıbrıslı Türk gençler karşılaştıkları zorlukları dile getirip eğitimden spora, spordan yurttaşlık haklarına kadar yapılan tüm insanlık ihlallerinin son bulması için herkesi örgütlü bir şekilde mücadeleye davet etti.

Kızılyürek, düzenlediği panele katılan herkese teşekkür edip, iki toplumlu gruplar için Kıbrıs’tan Avrupa Parlamentosuna ziyaretler düzenlemeye devam edeceğini özellikle vurguladı.