Kızılyürek: ”‘AB dijital aşı sertifikası’ için ara formül üretildi”

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Avrupa’ya seyahatlerini engelleyen ‘AB Dijital Aşı Sertifikası’ sorununun çözülmesi yönündeki girişimlerinin sonuç verdiğini, kalıcı bir çözüm bulunana dek bir ara formül üretildiğini bildirdi.

Kızılyürek, kuzey ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği Dijital Covid Aşı Kartı verilmesi için digital bir platform kurulması çağrısı yaptığını anımsatarak, Rum Yönetimi tarafından, önümüzdeki hafta, ”email ile Kıbrıslı Türkler’den AB dijital aşı kartı başvurusu alınmaya başlanacağı ve sorunun kalıcı çözümü için çalışmalara devam edileceği” bilgisini aktardı.

İki devlet ve eşit egemenlik söylemlerinin, Kıbrıslı Türkleri mağdur ettiği, benzer bir tavrın hellim konusunda da görüldüğünü savunan Kızılyürek,“ ‘Ayrı ırk, ayrı egemenlik, ayrı devlet’ söylemleri Kıbrıslı Türklerin kazanımlarını tehlikeye atmakta, bizi dünyadan daha da izole etmekten başka bir işe yaramamaktadır.Hem hellim konusunda, hem de aşı konusunda, sağduyu ile hareket ederek pratik çözümler bulunabileceğini yaşayarak gördük.” ifadelerini kullandı.

