Kızılıyürek, Tatar’ı Avrupa Parlamentosu’na şikâyet etti

Avrupa Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek “Imagine” eğitim programına Kıbrıslı Türklerin katılımını sonlandırdığı için Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’ı Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi’ne şikayet etti.

Haravgi gazetesinde yayınlanan haberde, Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi’nin Esin Tatar’a bu hareketini eylemini kınayan bir mektup göndereceği de kaydedildi.

Kıbrıs’ta hiçbir iki toplumlu kültürel veya sportif faaliyetin gerçekleşmemekte olduğuna işaret eden Kızılyürek, bu durumun AB açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kızılyürek Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’e de çağrıda bulunarak, her iki toplumun öğrencilerinin karşılıklı ziyaret gerçekleştirebilmelerini ve spor faaliyetleri yapabilmelerini sağlayacak bir yeniden yakınlaşma politikası izlenmesini talep etti.

Kızılyürek ayrıca Tatar’ın Kıbrıs’ta iki devlet şeklindeki maksimalist politikasını sürdürmesi durumunda bunun zararlı sonuçlarının olacağı uyarısında da bulundu.