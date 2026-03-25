Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu (KTPK) son aylarda uluslararası verilerin kızamık ve menenjit gibi ciddi, ağır seyirli ve ölümcül komplikasyonlara yol açabilen hastalıklarda artış eğilimi olduğunu gösterdiğini belirterek aşılanmanın önemine dikkat çekti.

KTPK Genel Sekreteri Dr. Ayşe Sayılı Erenel, yazılı açıklamasında ebeveynleri, çocuklarının aşı takvimine uygun ve yaşlarına göre yapılması gereken aşıları yaptırmaya davet etti. Erenel, ulusal aşı takviminde olmayan ancak çocukları önemli hastalıklara karşı koruyan rota virüsü ve menenjit aşıları konusunda da hekimlerinden bilgi alınması tavsiyesinde de bulundu.

Erenel, aşıların yalnızca bireysel koruma sağlamadığını, toplum bağışıklığını oluşturarak henüz aşılanamayan ya da risk grubunda bulunan bireylerin de korunmasına katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye’de bazı bölgelerde kızamık vakalarının arttığını ve İngiltere’de özellikle üniversite çevreleri ve yurtlarda menenjit vakalarının rapor edildiğini kaydeden Erenel, bunun hastalıkların hâlâ küresel bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Erenel, aşıların modern tıbbın en büyük başarılarından biri olduğunu aktararak, “Çocukluk çağında sık görülen ve yüksek mortaliteye yol açan pek çok hastalık aşılar sayesinde ya tamamen ortadan kaldırılmış ya da kontrol altına alınarak çok nadir görülür hale gelmiştir” ifadesini kullandı.

“Kızamık ve menenjit gibi hastalıklar aşı ile önlenebilir”

Aşılanma oranlarındaki düşüşün, kazanılmış bu korumanın zayıflamasına ve önlenebilir hastalıkların yeniden yayılmasına zemin hazırladığına dikkat çeken Erenel, kızamık ve menenjit gibi hastalıkların aşı ile önlenebilir hastalıklar olduğunu belirtti. Erenel, aşılanmamış çocuklarda bu hastalıkların ağır seyredebildiği, kalıcı hasarlara ve ölüme yol açabildiğinin altını çizdi.